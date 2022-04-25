رأس البر تستقبل زائريها خلال شم النسيم

جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، لاستقبال زائرى المدينة والتأكد من توافر الخدمات وجاهزية الشاطئ الذى بدأت فرق الإنقاذ العمل به من الخميس الماضى، وذلك فى إطار قضاء المواطنين إجازة شم النسيم.





كما تابعت الدكتورة منال عوض، أيضا خطة تنظيم دخول رحلات اليوم الواحد، وانتظارها بالساحة المخصصة لها بشارع 109، إلى جانب تشغيل الطفطف بشارع بورسعيد، وانتظام الخطوط الداخلية لسيارات الأجرة. وفى سياق متصل، قامت الوحدة وإدارة السياحة بديوان عام المحافظة باستقبال المواطنين بالورود والمطويات التى تحوى أبرز المعالم السياحية بالمدينة وهدايا للأطفال وأعلام مصر، وذلك احتفالا بعيدى تحرير سيناء وشم النسيم.

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