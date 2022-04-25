محافظة شمال سيناء يضع حجر الأساس لمشروع إسكان الريسة بالعريش

جدة - نرمين السيد - وضع محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الاثنين، حجر الأساس لمشروع إسكان الريسة بمدينة العريش يرافقه هشام الخولى نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وأسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش وذلك ضمن الاحتفال بعيدها القومى وذكرى تحرير سيناء.





وأوضح المحافظ - فى بيان - أن وزارة التخطيط سبق أن خصصت مبلغ 50 مليون جنيه - "25 مليون جنيه للإنشاءات و25 مليون جنيه للمعدات"- لإنشاء المجمع الصناعى الحرفى بالمنطقة الحرفية والذى يضم 48 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل فى مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة، مشيرا إلى طرح الورش الحرفية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما للأرض والمبنى المقام عليها، ومنح قروض بفائدة 3% من بنك مصر بعد الاتفاق معه على تمويل المعدات الخاصة بالتشغيل. وأضاف المحافظ أن مشروع عمارات الريسة يتكون فى مرحلته الأولى من 6 عمارات سكنية بتكلفة 42 مليون جنيه حيث أن العمارة تضم 5 طوابق بها 20 وحدة سكنية، وبمساحة 100 متر مربع للوحدة السكنية الواحدة. من جانبه أكد المهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، على أن مجمع الصناعات الحرفية يقع فى المنطقة الحرفية بالمساعيد ويتكون من عدد 48 وحدة منها 43 وحدة كاملة التشطيب ومجهزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل وتم انشاء المجمع وتجهيزه بتكلفة 50 مليون جنيه، بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

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