/694165/بعد-مناقشته-بمنتديات-التنسيقية سها-سعيد-تتقدم-بمقترح-لتطوير-لوائح-مصحات-علاج-الإدمان-ووضعها-تحت-رقابة-الصندوق

تقدمت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شبابالأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة حول تطوير اللوائح المنظمة لمصحات علاج الإدمان وربطها بصندوق علاج الإدمان.

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وأكدت سعيد، أن المقترح يستهدف تسهيل إجراءات استخراج تراخيص مصحات علاج الإدمان بما يتوافق مع الشروط العالمية، لتكون تحت رقابة صندوق مكافحة الإدمان بما يضمن استيعاب كافة الراغبين في التعافي وتقديم الدعم لهم للخروج من تلك المرحلة الحرجة وتجنب الانتكاسات، خاصة وأن استكمال التعافي رهن بالإقامة داخل المصحة لمدد طويلة قد تصل لسنة.

تطوير لوائح مصحات علاج الإدمان ووضعها تحت رقابة الصندوق

وأوضحت من خلال المقترح أنه مع تفشي ظاهرة الإدمان باتت المصحات التابعة لصندوق مكافحة الإدمان غير قادرة على استيعاب جميع الحالات الراغبة في التعافي، مما يضطرهم للجوء إلى المصحات الخاصة والتي تجد صعوبة في استيفاء شروط وإجراءات الحصول على التراخيص مما يجعل غالبيتها لا يخضع لرقابة الصندوق.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ: عدم خضوع مصحات علاج الإدمان للرقابة يجعلها بيئة مناسبة للكثير من الممارسات الخاطئة والتي تؤدي إلى الانتكاسة، بما لا يتوافق مع أهداف الدولة في مواجهة والقضاء على تلك الظاهرة.

وكانت النائبة سها سعيد قد ترأست حوارا مجتمعيا بمقر التنسيقية لمناقشة مبادرة مكافحة الإدمان ضمن المبادرات التي أطلقتها التنسيقية في الموسم الأول للمنتديات، حيث استمعت للعديد من الآراء من قبل الحضور الذين مثلوا كافة الأطراف المعنية بالمبادرة وعلى رأسهم صندوق مكافحة الإدمان وأطباء تفسيين، وناشطين في مجال مكافحة الإدمان ودعم المتعافين.

وكان هذا المقترح هو أحد أهم التوصيات التي خرجت عن منتديات التنسيقية عبر برنامج متكامل استمر لأكثر من شهر لدراسة الظاهرة انتهى بورشة عمل ثم الحوار المجتمعي السابق.