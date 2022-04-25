/694163/من-هي-المطربة-المصرية-فرح-الديباني-الذي-قبل-الرئيس-الفرنسي-ماكرون-يدها

خطفت السوبرانو المصرية فرح الديباني، الأنظار بعد غنائها النشيد الوطني الفرنسي، في حضور الرئيس ماكرون وزوجته، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس ماكرون بالانتخابات الرئاسية، وما انتهت إن الديباني من غنائها، حتي اقترب ماكرون وقبل يدها وشكرها.

دوت الخليج

فرح الديباني، ابنة الإسكندرية و الحاصلة من أكاديمية Hanns-Eisler Academy of Music للموسيقى ببرلين على بكالوريوس بالفنون، هي أول "سوبرانو" أجنبية تحيي فوز أحدهم بالرئاسة الفرنسية.

من هي المطربة المصرية فرح الديباني الذي قبل الرئيس الفرنسي ماكرون يدها؟

تعلمت الديباني، منذ نعومة أظافرها عزف البيانو ورقص الباليه داخل معهد الكونسرفتوار، وهو ما أضيف إلى بيئة منزلها الموسيقية، فوجدت والداها وجدها يحرصون على الاستماع إلى الكلاسيكيات، بجانب تفضيلهم للغناء الأوبرالي.

ومن هنا، أصبحت فرح، تحرص على المشاركة في مسابقات لغناء الأوبرا استجابة لنصيحة بعض أساتذتها، حتي بلغت المراحل النهائية في عدد من الفعاليات، محققة إما المركز الأول أو الثاني، الأمر الذي أهلها لإحياء حفلات في دار الأوبرا المصرية بالعاصمة القاهرة.

في عام 2007 حصلت الديباني، على جائزة المجلس الأعلى للثقافة، قبل أن تقرر الانتقال إلى العاصمة الألمانية برلين لدراسة الغناء الأوبرالي، لتحصل بعدها على درجة الماجستير في الغناء.

وأثناء عامها الدراسي النهائي في برلين، قدمت أوراقها إلى أوبرا باريس، بعدما تلقت جوابًا يفيد بإمكانية خوضها لاختبارات، لتنتقل إلي العاصمة الفرنسية، ونجحت في مهمتها وأصبحت من المؤهلين للغناء هناك.

أفضل مغنية شابة بأوبرا باريس

بعد ذلك أصبحت الديباني، أول مصرية وعربية تقف على خشبة مسرح أوبرا باريس، تقدم أشهر العروض الألمانية والإنجليزية والفرنسية، وتشارك في مختلف الفعاليات بعدد من دول العالم.

تكريم الرئيس السيسي

وخلال فعاليات مؤتمر الشباب الذي انعقد بالعاصمة الإدارية 2019، كرمها الرئيس السيسي، كما كانت من أبطال فيلم افتتاح المؤتمر «بطل كل يوم»، الذي سردت فيه تجربتها من الالتحاق بأوبرا باويس والحصول على جائزة أفضل مغنية شابة بأوبرا باريس .