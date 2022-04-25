/694157/بعد-اعترافه-بحبه-لها-نضال-الأحمدية-لـ-طوني-خليفة-ربنا-يسعدك-مع-زوجتك-بنت-الأصول

ردت الاعلامية الكويتية نضال الأحمدية على تصريحات توني خليفة الأخيرة خلال برنامج العرافة، والذي كشف بها أنه يحب نضال الأحمدية منذ سنوات ولكن من طرف واحد.

دوت الخليج يرصد رد نضال الأحمدية على طوني خليفة

أعادت نضال الأحمدية نشر فيديو يحمل تصريحات طوني خليفة خلال برنامج العرافة المذاع عبر قناة المحور وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها، قائلة: “"ولا أهضم من الغالي طوني خليفة الصادق والطيب والله يسعدو مع زوجته المحامية والام وبنت العيلي والأصول وما حدث كان قبل زواجه وبعد طلاقي".

طوني خليفة يكشف خلافه مع نضال الأحمدية

وكان قد تحدث الإعلامي طوني خليفة، في حلقة أمس من برنامج العرافة المذاع عبر قناة المحور، عن الخلاف بينه وبين الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، مشيرا إلى أن حربه معها كانت حرب مدروسة، حيث أن المشكلة بينمها كانت تكمن في ان العلاقة كانت حب من طرف واحد، فأوضح: “كنا في قبرص، وقلت لها أنا معجب بيكي، وبعدها قالت لي تطلع تسهر عندي في الشقة، وقلت آه، ودخلت منزلها، ثم فوجئت بأشخاص في غرفتها، واتضح أنه مقلب، وهذا سبب خلافي الكبير مع نضال الأحمدية”.

حياة توني خليفة العاطفية

توني خليفة إعلامي لبناني تزوج المحامية اللبنانية رانيا عيسى في الأول من سبتمبر 2005 بعد قصة حب دامت سبع سنوات لكن تأخر زواجه كان بسبب مرض والده ومعارضة أهل زوجته في البداية بسبب حياته الإعلامية الصاخبة، رزق منها بولده الأول نور عام 2006 ثم إبنته جوليا ماريا التي أسماها على اسم والدته الراحلة عام 2008.

جدير بالذكر أنه، عين الإعلامي اللبناني طوني خليفة، سفيرا للسلام والنوايا الحسنة لدي المركز العربي الأوروبي لعام 2020 تقديراً لمجهوداته السامية في مجال العمل الإعلامي والاجتماعي والإنساني