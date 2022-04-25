/694155/أبوشقه-يهنيء-الرئيس-السيسي-بذكرى-تحرير-سيناء-بطولات-القوات-المسلحه-خالدة-وشعاع-أمل-ينير-طريق-المستقبل

تقدم المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلي الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلي القوات المسلحه الباسله، بمناسبة ذكري تحرير سيناء، مؤكدا بأن الوطن لن ينسي ماقام به الابطال وستظل بطولاتهم خالدة، وشعاع أمل ينير طريق المستقبل.

دوت الخليج

أبوشقه يهنىء الرئيس السيسي بذكري تحرير سيناء دماء الابطال روت ارض الفيروز لتظل تذهر بالخير والأمل ابد الدهر

وقال أبوشقه في بيان له، إن ما قامت به للقوات المسلحه في حرب العبور أصبح منهج يدرس في كل العلوم العسكريه في العالم، وتجسدت فيه كل معاني التضحيه والفداء من أجل الحفاظ على تراب الوطن، وما استتبعه من مفاوضات أعادت سيناء الحبيبه الي حضن الوطن.

وأضاف أبوشقة بأن ارض الفيروز تلك القطعه الغاليه من مصر والتي روت ترابها دماء ابطال القوات المسلحه ستظل تذهر بالخير والأمل وستظل أبيه عصيه علي كل معتدي، بفضل خير اجناد الأرض جند القوات المسلحه .

وتابع ابوشقه بأننا في هذه المناسبه نجدد العهد للقيادة السياسيه بأننا خلف الوطن ، لمواجهة التحديات ولبناء دولة عصريه حديثه.