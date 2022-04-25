/694154/بسبب-صواريخ-العيد-نشوب-حريق-في-اتوبيس-مدرسة-بالمنوفية

شهدت مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، اليوم، واقعة مأساوية تسببت في غضب أهالي المحافظة، حيث شهد شارع مدارس حسين غراب والسيدة خديجة بمدينة شبين الكوم حريق في اتوبيس مدرسة حسين غراب، وذلك بسبب شغب الأطفال حيث قاموا بوضع صواريخ في الأتوبيس مما تسبب في نشوب حريق هائل به.

دوت الخليج

وقالت شيماء خضر نائب مجلس الأمناء بالمدرسة أنه في تمام الرابعة عصرا أمس السبت حدث حريق كبير في اتوبيس خاص بمدرسة حسين غراب وسرعان ما قامت بابلاغ النجدة والمطافي، مؤكدة أن المطافي استطاع السيطرة على الحريق في وقت قياسي قبل أن يشتد الحريق إلى موتور الاتوبيس وقبل الوصول إلى أي أتوبيس مجاور، حيث كان يوجد 12 أتوبيس بجوار ذلك الاتوبيس الذي اشتعل به الحريق.

السيطرة على الحريق وإنقاذ شبين الكوم من كارثة حقيقية هو يقظة

وأضافت خضر أن السبب في السيطرة على الحريق وإنقاذ شبين الكوم من كارثة حقيقية هو يقظة رجال الدفاع المدني وسرعة الاستجابة والدفع بأربع سيارات مطافي، مشيرة إلى أن الأمن قام بتفريغ الكاميرات لمعرفة أسباب الحريق، والتى تبين منها أن وراء هذا الحريق أطفال قاموا بقذف صواريخ داخل اتوبيس من خلال الزجاج الخاص به، وقاموا بإغلاق الزجاج قبل الاشتعال وهربوا من المكان.

الأطفال المتسببين فى هذه الواقعة واعترفوا بما قاموا به من قذف صواريخ

كما أكدت خضر أنه تم القبض على الأطفال المتسببين فى هذه الواقعة واعترفوا بما قاموا به من قذف صواريخ، وتم حبسهم وعرضهم على النيابة اليوم التي قررت الإفراج عن الأطفال بعد أن تعهد أهاليهم بدفع أموال لتصليح الاتوبيس والتلفيات التي حدثت بسبب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.