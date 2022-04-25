/694147/جدول-ترتيب-هدافي-الدوري-المصري-لموسم-2021-2022

مازل يتصدر أحمد سيد زيز، ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف، وذلك بعدما حقق فريق الزمالك الفوز علي الاتحاد السكندري برصيد هدفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري المصري

أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك 9 أهداف

جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 6 أهداف

مروان حمدي لاعب سموحة 6 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 5 أهداف

جون إيبوكا لاعب إنبي 5 أهداف

بيرسي تاو لاعب الأهلي 5 أهداف

محمد هلال لاعب البنك الأهلي 5 أهداف

محمود وادي لاعب بيراميدز 5 أهداف .

وحقق فريق الزمالك التعادل أمام فاركو في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك ضد فاركو في الدوري

ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمد أشرف " روقا" وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأيمن حفني وسيف الدين الجزيري.

نتيجة مباراة الزمالك ضد بيراميدز

وارتقى الزمالك للمركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز بعدما حقق الفوزعلى بيراميدز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة 28 بينما تراجع الفريق السماوي للمركز الثالث برصيد 26 نقطة بعدما توقف رصيد بيراميدز عقب الخسارة من أبناء ميت عقبة في المواجهة التي جمعت الفريقين في سهرة كروية رمضانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الزمالك وبيراميدز بهدفيين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة في شوط أول قوي من الناحية البدنية والفنية حتى اهتزت شباك الفريقين بأربعة أهداف خلال النصف الأول من المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.