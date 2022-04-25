/694146/مستقبل-وطن-يواصل-توزيع-هدية-الرئيس-بالشيخ-زايد

استمرت أمانة حزب مستقبل وطن بالشيخ زايد في توزيع "هدية الرئيس" على الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك استكمالًا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الاول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظه الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

مستقبل وطن يواصل توزيع هدية الرئيس بالشيخ زايد

وقال محمد مشرف، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة الشيخ زايد، إنه بالتوازي مع التوزيع اليومي لوجبات الإفطار الساخنة على الصائمين في إطار حملة "إفطار صائم"، تم مواصلة تنفيذ فاعلية "هدية الرئيس" بتجهيز عدد ١٥٠ كرتونة مواد غذائية وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا سواء من سكان المدينة أو العاملين بها.

مستقبل وطن يوزع «هدية الرئيس» على أهالي كفر الجبل بالهرم

كما كثف النائب محمد سلطان جهوده لتوزيع هدية الرئيس احتفالًا بشهر رمضان الكريم، وذالك استكمالًا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين النائب الأول لرئيس الحزب.

وقال النائب محمد سلطان، أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية، إنه استكمالًا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وأعضاء هيئته البرلمانية دعمًا للمواطن المصري وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا تعزيزًا لجهود الدولة المصرية، تم اليوم توزيع هدية الرئيس على أهالي أهالي كفر الجبل بقسم الهرم.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي ترفع الأعباء عن كاهل المواطنين تفعيلا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".