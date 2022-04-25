مياه سوهاج: الانتهاء من 85% من محطة الصوامعة شرق و90% من محطة بيت علام

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، إن الشركة انتهت من تنفيذ 85 % من أعمال إنشاء محطة مياه الشرب المطورة بقرية "الصوامعة شرق" بمركز أخميم، و90% من محطة مياه الشرب المطورة بقرية "بيت علام" بمركز جرجا.





وأوضح عبد الغفار - فى تصريح اليوم الاثنين- أن محطة مياه الشرب المطورة بقرية "الصوامعة شرق" تبلغ طاقتها التصميمية 8 آلاف متر مكعب / يوم بتكلفة تبلغ 82 مليون جنيه، ومقامة على مساحة 3 آلاف و200 متر مربع لتغذية 45 ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها، لافتا إلى أن المحطة تضم وحدة التنقية الرئيسية والخزان الأرضى وخزان الغسيل والروبة وعنبر طلمبات مياه الغسيل وعنبر طلمبات مأخذ المياه المرشحة وغرفة التشغيل والتحكم ومبنى الكلور والمبنى الإدارى والمعمل. وأشار إلى أن محطة مياه الشرب المطورة بقرية "بيت علام" تبلغ طاقتها التصميمية 75 لترا / ثانية بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه، وتمد 30 ألف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة بالمياه، منوهاً بأن المشروع يضم مأخذ المياه ووحدة التنقية الرئيسية والتى تشمل الخزان الأرضى وأحواض الترسيب والترويب وعنبر الكلور والمرشحات الرملية ومبنى تجفيف الحمأه ومبنى توليد الكهرباء والمطرقة المائية والخط الناقل للمياه العكرة بطول 2750 مترا وخط طرد المياه بطول 50 مترا.

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