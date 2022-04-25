الكشف عن بقايا معبد زيوس كاسيوس بشمال سيناء (صور)

جدة - نرمين السيد - نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع تل الفرما "بيلوزيوم" بمنطقة آثار شمال سيناء، فى الكشف عن بقايا معبد للإله زيوس كاسيوس، وذلك أثناء أعمال الحفائر التى تجريها البعثة بالموقع ضمن مشروع تنمية سيناء للعام 2021-2022.





صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أن المعبد المكتشف يقع على بعد حوالى 200 متر إلى الغرب من قلعة بيلوزيوم و100 متر إلى الجنوب من الكنيسة التذكارية الموجودة بالموقع.

وأضاف وزيرى، أنه تم تحديد مكان المعبد المكتشف بناءً على وجود بقايا بوابة ضخمة على سطح الأرض انهارت قديما بسبب زلزال قوى ضرب المدينة، وكانت البوابة عبارة عن عمودين من الجرانيت الوردى يبلغ طول الواحد حوالى 8 متر تقريبا وسمكه متر، بالإضافة إلى وجود عتب علوى من الجرانيت كان مثبت أعلى البوابة.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة الأثرية نجحت فى الكشف لأول مرة عن بقايا المعبد وهو مشيد من الطوب اللبن على منصة مرتفعة من الرديم وكسر الحجارة ويحمل سقفه أعمدة من الجرانيت الوردى، ويقع مدخل المعبد تجاه الشرق، وكان الصعود إليه يتم عن طريق سلم صاعد مكسو بالرخام، مشيرا إلى أن عالم الآثار الفرنسى جان كليدا كان قد تمكن فى عام 1910 من الكشف عن نقوش يونانية متأخرة منفذة على العتب تشير الى وجود معبد زيوس كاسيوس بهذا المكان ولكنه لم يعثر عليه.

وقالت الدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى، إنه تم الكشف عن العديد من الكتل الحجرية الضخمة من الجرانيت الوردى ملقاه فى الشوارع المحيطة بموقع المعبد، الأمر الذى يرجح أن الموقع تم استغلاله فيما بعد كمحجر ونقلت بعض أجزائه لإعادة استخدامها فى بناء الكنائس بتل الفرما ومنها التيجان الكورنثية لمعبد زيوس كاسيوس والتى أعيد استخدامها بالكنيسة التذكارية الواقعة شمال المعبد.

فيما أكد الدكتور هشام حسين مدير عام آثار سيناء، أنه جارى الآن دراسة تلك الكتل المكتشفة وتوثيقها وتصويرها بتقنية الفوتوجرامترى لإعادة تركيبها باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة، الأمر الذى يساهم فى الوصول إلى التصميم المعمارى الأقرب لمعبد زيوس كاسيوس.

وأضاف أن أعمال المسح الأثرى وأعمال الحفائر المحدودة التى تمت بالموقع خلال عام 1910 من قبل الأثرى الفرنسى جان كليدا ضمن مشروع المسح الأثرى والحفائر لشركة قناة السويس العالمية لم توفق فى الكشف عن بقايا المعبد ولكن كشفت بالمكان عن كتلة حجرية من الجرانيت الوردى عليها نقش غير مكتمل باليونانية القديمة تم إعادة اكتشافها مرة أخرى خلال هذا الموسم 2022، بالإضافة الى كتلة حجرية أخرى من الجرانيت الوردى عليها نقش غائر باليونانية تكتشف لأول مرة هذا الموسم وبدراسة الكتلتين تبين أن النصوص تكمل بعضها البعض، وتشير النقوش إلى أن الإمبراطور هادريان أمر بإضافات جديدة لمعبد زيوس كاسيوس ببيلوزيوم وان حاكم مصر "تيتوس فلافيوس تيتانوس" هو من قام بعمل هذه الإضافات.