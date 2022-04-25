عاجل- عواصف رعدية.. الأرصاد تكشف عن ظواهر قادمة من السعودية (صور)

جدة - نرمين السيد - أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن المملكة العربية السعودية شهدت عواصف رعدية عملاقة صاحبها سقوط أمطار غزيرة جدا، وامتلأت العديد من المناطق الصحراوية بالمياه وتساقطت حبات البرد على مناطق كثيرة.





كما هبطت الرياح من السحب الرعدية أدت إلى إثارة الرمال على المناطق الصحراوية فى وسط السعودية وانتشرت شمالا حتى وصلت بلاد الشام، ومع حركة واتجاهات الرياح وصلت إلى شرق مصر ومنها إلى الدلتا أمس حتى وصلت الآن إلى مناطق من شمال الصعيد. ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، صور الأقمار الصناعية والتى تتبع حركة ومسار الأتربة خلال اليومين الماضيين. يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على نشر كل ما هو يتعلق بالطقس أول بأول.

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