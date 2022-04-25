عاجل.. الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة والمغبرة على القاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - كما توقعت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن تتحسن الأجواء مع تقدم الوقت. وتابعت: "درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية ومستوى الرؤية الأفقية 2000 متر، ويفضل عدم الخروج فى هذه الأجواء لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية".

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