سفير مصر بكوريا الجنوبية ينقل تهنئة الرئيس للإخوة المسيحيين بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - زار السفير خالد عبد الرحمن، سفير جمهورية مصر العربية فى كوريا الجنوبية، وأعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الفنية، الكنيسة القبطية المصرية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.





ونقل السفير المصرى رسالة التهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى الجالية المصرية القبطية فى كوريا الجنوبية، متمنيًا لأبناء الجالية عيدًا سعيدًا وأن يعيده عليهم بكل الخير، وأن ينعم على مصر بدوام التقدم والازدهار. أبدى القس فيلوباتير وديع سعادته بمشاركة السفارة المصرية فى الاحتفال، بما تعكسه من رسالة دعم ومحبة واهتمام من القيادة السياسية والحكومة بأبنائها فى الخارج.

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