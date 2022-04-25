/694152/مسلسل-الكبير-اوى-6-الحلقة-24-الدمية-الملبوسة-تواصل-تهديد-أسرة-الكبير

يترقب الجمهور عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 24، لمعرفة ماذا ستفعل الدمية الملبوسة التي أرسلها حزلقوم لـ “العترة” ابن الكبير “أحمد مكي” في عائلة الكبير بعدما حاولوا العديد من المرات التخلص منها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 24

مسلسل الكبير اوي

يستكمل مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 24 ما دار في الحلقة السابقة من اعتراف العترة للكبير بأن محاولته للتخلص من الدمية مجرد محاولات ليس لها أهمية وأنه لن يخرج العفريت من الدمية مهما بذل من الجهد، فيحاول الكبير شنقها بالحبال لكنها تحوله إلى قرد.

على الجانب الأخر يوجد جوني الذي يحاول استغلال الدمية وأساليبها الغريبة في إثارة الذعر في منزل الكبير، لصالح زيادة نسبة مشاهداته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اذ يواصلان هو وهجرس حرب السوشيال ميديا والأكثر مشاهدة الذي وصل لحد الإدمان.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 24

يعرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 24 اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة والثلث مساء على قناة أون، على أن يعاد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 24 في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 2:00 مساء باليوم التالى.

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كما يمكن للجهور مشاهدة مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 24 على قناة أون دراما في مواعيد مختلفة، فضلا عن عرضه على منصة شاهد الإلكترونية والتي يحتل عليها المركز الثالث.

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أبطال مسلسل الكبير أوي 6

وهذا ويخوض بطولة مسلسل الكبير أوي كلا من النجوم أحمد مكي، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.