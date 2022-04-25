/694151/وفاة-الطالبة--ميسرة--ضحية-دهس-سيارة-يقودها-طفل-بالغربية

توفيت قبل قليل الطالبة " ميسرة " التى أصيبت بنزيف فى المخ وكسر فى الجمجمة فى حادث تصادم بسيارة ملاكى يقودها طفل يبلغ من العمر ١٥ عام، بميدان المشحمة التابع لدائرة أول المحلة الكبرى، وذلك بعد ان دخلت فى غيبوبة من الدرجة الثالثة وتوقف كامل فى وظائف الجسم .

دوت الخليج

وسادت حالة من الحزن بين أهالى مدينة المحلة الكبرى، عقب تلقيهم خبر وفاة الطالبة " ميسرة "، مناشدين عبر صفحات التواصل الأجتماعى بالقصاص العادل، من المتهم، وسيتم تشييع جثمانها إلى مثواه الاخير عقب صلاة العشاء من مسجد الباشا فى مقابر الجديدة .

نيابة أول المحلة الكبرى

كانت قد أمرت نيابة أول المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، تجديد حبس " م. ا " الذى يبلغ من العمر ١٥ سنة المتهم بأصابة الطالبة "ميسرة" بكسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ إثر حادث تصادم من سيارة ملاكى يقودها المتهم عقب خروجها من الدرس الخصوصى برفقة زميلاتها بميدان المشحمة، وذلك ١٥ يوم على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة استدعاء " س " والدة المتهم بناءا على طلب محامى أسرة المجنى عليها، لمناقشتها فى التهم المنسوبة إليها بأعتبارها مالكة السيارة، كما أنها أعطتها لنجلها الذى لم يبلغ السن القانونى .

النيابة العامة جددت حبس المتهم مرة أخرى

وأوضح أيمن عصام محامى أسرة "ميسرة"، أن النيابة العامة جددت حبس المتهم مرة أخرى ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، مع أستكمال مسائلته عن التهم المنسوبة إليه وكان قد طلب أمام النيابة العامة إجراء تحليل مخدرات وخمور للمتهم، كما تقدم بطلب أخر لتفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث والأستماع لشهود العيان .

وأكد "مصطفى" أحد شهود العيان، أن المتهم كان يعاكس المجنى عليها مرتين بالسيارة وفى المرة الثانية، حدثت الواقعة، وقاموا بنقلها إلى مستشفى خاص، فى محاولة لإنقاذها، وأثناء ذلك فر المتهم هاربا .

وتلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبري، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من أهالي منطقة المشحمة، بقيام سيارة ملاكي بدهس طالبة بالشارع المطاعم، وإصابتها بإصابات خطيرة، وجري نقلها إلى المستشفى.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة الاسعاف الي مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة طالبة تدعي "ميسرة محمد"، طالبة صدمتها سيارة ملاكي سوداء اللون، أثناء سيرها في شارع المطاعم، بمنطقة المشحمة، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الطالبة كانت تسير برفقة زميلاتها ثم فوجئت بسيارة ملاكى، يقودها طفل تبين بعد ذلك انه يدعى " م.ا" يبلغ ١٥ سنة انحرفت عن المسار الطبيعى ودهسها، ما أدى إلى أصابتها بنزيف فى المخ وكسر فى الجمجمة .

وجري نقلها الي قسم الطوارئ، بمستشفي المحلة العام، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وتم ضبط سائق السيارة، وتفريغ الكاميرات المحيطة.