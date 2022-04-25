/694150/تحرير-303-محضر-تمويني-وضبط-ربع-طن-أسماك-غير-صالحة-بالمنوفية

واصلت مديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة بالمنوفية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الأمنية والمعنية ، حملاتها التفتيشية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

دوت الخليج

وأوضح عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه تم تحرير 303 محضر تمويني بنطاق المحافظة، وذلك خلال يومين من الحملات التموينية تنوع ما بين 112 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة ، وتحرير 191 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى.

صاحب مخزن سلع غذائية

وأضاف " الجمال " بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضرين بأرقام 6315 ،6331 لسنة 2022 جنح مركز شبين الكوم ضد صاحب مخزن سلع غذائية بناحية قرية الماي لحيازته 5 طن أرز ، 1 طن و632كجم زيت طعام مجهولة المصدر وحجبها عن التداول بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى ، وأخر ضد صاحب مخزن منظفات صناعية بناحية ميت خاقان لحيازته وعرضه للبيع منظفات صناعية مجهولة المصدر ، وضبط 250كجم صودا كاوية ، 10كجم سماد زراعي ، 600كجم معطر مجهولة المصدر

ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة ومخزن مواد غذائية

كما تم تحرير محضرين بأرقام 7435، 7433 لسنة 2022جنح مركز الباجور ضد أصاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة ومخزن مواد غذائية بناحية بندر الباجور لحيازتهم وعرضهم للبيع لحوم مجمدة وسلع غذائية مجهولة المصدر وضبط و 1طن لحوم و 10 طن مكرونة مجهولة المصدر ،فيما تم تحرير محضر رقم 4772 جنح مركز منوف ضد صاحب مخزن أعلاف بناحية منشأة البكري لعرضة للبيع أعلاف مجهولة المصدر وضبط 4 طن ذرة صفراء مجهولة المصدر ، وكذا تحرير محضر رقم 7686 جنح مركز السادات ضد صاحب مستودع مواد بناء بناحية كفر داود لحيازته 40 طن أسمنت بدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف بيعها بأزيد من السعر.

وأشار ابراهيم ابو الغار مدير مديرية الطب البيطري بأنه تم شن حملات تفتيشية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بمركزي شبين الكوم وتلا ، أسفرت عن ضبط 3 طن لحوم وأسماك مجمدة مجهولة المصدر بتلا ،كما تم ضبط 250كجم أسماك وسردين مملحة غير صالحة للإستهلاك الأدمي بناحية شبين الكوم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة ، هذا وقدتم ضبط ٥٧ طن مخللات بمصنع مخللات بناحية ببخاتى بشبين الكوم للتغير في الخواص الطبيعية وتم تحرير ٤ محاضر بالواقعة ، جاء ذلك خلال الحملة التى شنتها الوحدة المحلية بشبين الكوم بالتنسيق مع الصحة.

الحملات على الأسواق والمحال العامة لبيع اللحوم والأسماك

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال العامة لبيع اللحوم والأسماك بمناسبة أعياد شم النسيم لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.