/694149/رئيس-إسكان-النواب-في-ذكري-تحرير-سيناء-سطرت-فصلا-مجيدا-عبر-التاريخ
هنأ النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجال وأبطال القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.
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وقال حمودة: إنها ذكرى تدعو للفخر والعزة وتذكرنا دائمًا بالتاريخ المضىء للقوات المسلحة المصرية، التي سطّرت فصلا مجيدًا عبر التاريخ، في الدفاع عن الوطن وترابه ووحدته واستقراره.
رئيس إسكان النواب في ذكري تحرير سيناء: سطّرت فصلا مجيدًا عبر التاريخ
وتابع رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب: فبرغم من مرور أربعين عام على تحرير سيناء ولايزال الجيش المصري يبذل الغالي والنفيس لبقاء تلك البقعة الغالية من أرض الوطن آمنة مستقرة، وقد أبت القوات المسلحة ألا تترك تلك الأرض المقدسة في أيدي التكفيريين الذين تم زرعهم خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر ، وتمكنت من شن حرب شاملة على الإرهاب و تصفية العناصر المتطرفة وبسط الأمن لتبدأ على الفور مسيرة البناء والتعمير.
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