/694144/لاعب-كرة-قدم-في-النادي-الأهلي-تعرف-على-الضحية-24-في-برنامج-رامز-موفي-ستار

يستضيف برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه رامز جلال في حلقته 24 لاعب كرة القدم الشهير بدر بانون، لاعب منتخب المغرب ونادي الاهلي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ضحية الحلقة 24 من برنامج رامز موفي ستار

وينتظر محبي برنامج رامز حلقة اليوم الاثنين على أحر من الجمر، اذ أنه يستضيف أحد لاعبي النادي الأهلي الذين يتمتعون بجماهيرية عالية في مصر ومغرب وهو بدر بانون، والذي من المقرر عرضها في تمام الساعة السادسة والثلث على قناة mbc مصر.

هذا وتأتي فكرة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيوف سواء من نجوم الفن والرياضة في مضر والوطن العربي في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف، فضلا عن انقلاب سيارة الضيف في بحيرة، وظهور ثعابين خلفه وتماسيح أمامه تضعه في مأزق.

ضيوف برنامج رامز جلال 2022

وتضم قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة، بالإضافة إلى نيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، ومنة شلبي وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وميرنا نور الدين، وأيتن عامر، وجميلة عوض، وهنادي مهنى وآخرين.

أخر أعمال رامز جلال

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال السينمائية فيلم "أحمد نوتردام"، وهو من بطولته إلى جانب غادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري، وتدور أحداث فيلم أحمد نوتردام حول صحفي حوادث يجسد دوره الفنان رامز جلال يبحث عن انتشار مجموعة من حوادث القتل الواسعة لعدد مبير من السيدات ومحاولة رجال الأجهزة الأمنية البحث عن السفاح الخفي الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي.