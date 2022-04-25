/694143/النائب-علاء-مصطفي-الإفراج-عن-الشباب-يؤكد-حرص-الدولة-على-تنفيذ-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان

قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين يؤكد حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف المناحى.

دوت الخليج

الإفراج عن الشباب يؤكد حرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف مصطفي، أن الرئيس حريص على الشباب المصرى وإدخال الفرحة على قلوب أسرهم، والاستفادة من جميع الطاقات والجهود الوطنية لهم على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإدخاله الفرحة على قلوب أسر هؤلاء الشباب قبل عيد الفطر المبارك.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ، عن أمله أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى قريبة لاستكمالها بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا غير الملوثة أيديهم بالدم أو المنخرطين في جرائم الإرهاب.

ولفت النائب علاء مصطفي، إلي أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حوار سياسي يتناسب مع فكرة بناء إطلاق الجمهورية الجديدة، موضحا أن الدولة المصرية اصبحت تهتم اهتمام كبير بحقوق الانسان كما أنها حريصة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.