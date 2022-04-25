/694140/اتحاد-الكرة-يرد-على-طلبات-الأهلي-في-خطاب-رسمي-للنادي

تلقت إدارة النادي خطابًا قبل قليل من اتحاد كرة القدم يرد فيه على طلبات الأهلي في مكاتبة الأمس الأحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بيان من اتحاد الكرة المصري

وجاء الأعتذار كالأتي:" اعتذارات الاتحادات الأوروبية الخمسة (الإنجليزي – الإسباني – الألماني – الإيطالي - الفرنسي) المذكورة في خطابكم عن عدم إيفاد حكام أجانب لإدارة مباراتي الأهلي مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا كما وردت إلينا، بسبب انشغال حكام تلك الدول في الوقت الحالي بإدارة مسابقاتهم المحلية والتي وصلت لأدوارها النهائية.

فيما اعتذارات الاتحادات الأوروبية الخمسة مؤقتة، وليست دائمة، ويمكننا معاودة التواصل معهم مرة ثانية للاستعانة بحكامهم.

وإزاء تمسك ناديكم في خطاب الأمس بإسناد مباراتي الأهلي مع طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام من هذه الدول على وجه التحديد لم نمانع في ذلك ولكنه يتعذر الآن نظرًا لضيق الوقت.

فيما رابطة الأندية هي المنوطة بجدول الدوري، وننتظر موافاتنا منكم بالمباريات اللاحقة التي يحتاج فيها الأهلي إلى حكام أجانب عند تلقيكم المواعيد المتبقية من جدول الدوري من الرابطة.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق البرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44.

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حي أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.

الأهلي في نصف النهائي

بهذه اانتيجة يصعد النادي الأهلي لمواجهة نادي وفاق سطيف الجزاري بعد أن استطاع هزيمة الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيئ، في مباراتي الذهاب والعودة.

حيث انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بين وفاق سطيف والترجي بالتعادل السلبي، لكن نجح الفريق الجزائري في خطف بطاقة التأهل من ملعب رادس بتونس، بعد الفوز بهدف دون رد.