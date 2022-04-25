الموت يفجع الفنانة الشابة ميرهان حسين

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير وفاة خال ميرهان حسين

نشرت ميرهان حسين صورة تجمعها بخالها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “إنا لله و إنا إليه راجعون، توفى الى رحمة الله تعالى خالي الحبيب الطيب الكريم عادل حلمي الله يرحمك يا خالو و يغفرلك و يسكنك فسيح جناته و يجمعني بيك في الفردوس الأعلى و يصبرنا على فراقك يا حبيبي، برجاء الدعاء”.

مرض خال ميرهان حسين

وكان قد تعرض خال ميرهان حسين لأزمة صحية مفاجئة منذ أيام، أعلنت عنه الفنان عبر موقع انستجرام، اذ كتبت: “ارجوكم والنبي ادعوا لخالي و حبيبي ومن اقرب الناس لقلبي حالته صعبة جدًا لكن الدعاء يغير القدر و النبي ادعوله اسمه عادل حلمي ادعوله لعلها ساعة استجابة”.

مريهان حسين تثير الجدل بصور من العمرة

هذا وشاركت ميرهان حسين مجموعة صور لها عبر موقع انستجرام مؤخرا، وهي تؤدي مناسك العمرة وعلقت عليها قائلة: «مع أن الصورة دي من أحب صوري لقلبي.. اترددت أنزلها.. أولًا خفت إن دا يأثر على ثواب حاجة بيني وبين رب العالمين، عارفة إن في ناس سطحية كتير هايكتبوا كومنتات كلها إيه يا طاهرة إيه يا ست الشيخة، ويعملوا فيها إنهم مابيغلطوش أبدا، وجايين يحكموا على ناس زيهم أحكام هبلة وخلاص، وهمّا مايعرفوش اللي بينك وبين ربنا ولا عمرهم هايعرفوه».

تصريحات مثيرة لـ ميرهان حسين

وتابعت: «بس قولت لأ مش هامشي ورا الفكر دا وهانزّل صورتي اللي بحبها عشان فيها ذكرى وجودي في أطهر بقاع الأرض، وأنا ضيفة في بيت الله الحرام، وبحتفل فيها بنعمة من أكبر النعم هي نعمة إن ليا رب عظيم اسمه الكريم اللي ممكن أطلب منه أي شيء ومفيش حاجة كبيرة عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نعمة وجود ربنا في حياتنا أكبر من كل النعم».

وصرحت ميرهان حسين بإلحاد عدد من أصدقائها، وقالت متعجبة: «أنا حقيقي معرفش إزاي في ناس بتلحد وتنكر وجود ربنا والعياذ بالله، وفيه منهم أصحاب ليا وناس بقابلهم، ومع حبي ليهم بس بقولهم فايتكوا أعظم حاجة في الوجود إن يبقى ليك رب قادر على تحقيق كل اللي يتمناه قلبك، ويسرح فيه خيالك رب أكبر من كل كبير هو الأمان في الدنيا دي وكل من عليها فان».