محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة مخالفات بناء بحى شرق

جدة - نرمين السيد - قاد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، حملة لإزالة حالتى تعد بالبناء المخالف بحى شرق الفيوم، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالديوان العام، ومحمد حمدى رئيس حى شرق.





وأزالت الحملة مخالفة عبارة عن تغيير وتعديل فى الرسومات الهندسية، والأعمدة الخرسانية وتكسير بالأسطح، بالطابق الأرضى المؤجر لأحد الشركات الخاصة على مساحة 5000 متر، بأحد الأبراج بامتداد شارع أحمد شوقى المؤدى الى منطقة منشأة عبدالله. كما تم خلال الحملة إزالة دور مخالف بأحد الابراج بمنطقة المسلة، المقام على مساحة 4000متر، ووجه المحافظ، برفع مخلفات الازالة، واتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين. ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن والاحياء بتشديد الرقابة والتواجد الميدانى والتصدى الحاسم لكل صور التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال فترة الاجازات، واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

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