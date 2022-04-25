عاجل- الأرصاد تعلن الظواهر الجوية فى طقس الغد

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

الإسكندرية 26 16

وادى النطرون 31 16

طنطا 32 17

شبين الكوم 32 17

دمنهور 30 17

بلطيم 25 16

مطروح 22 15

السلوم 24 15

سيوة 31 15

بورسعيد 25 17

دمياط 26 16

الزقازيق 32 16

المنصورة 31 17

الإسماعيلية 33 17

السويس 33 18

العريش 24 16

رفح 25 15

رأس سدر 28 15

نخل 31 12

نويبع 33 20

طابا 30 19

كاترين 26 13

الطور 30 18

شرم الشيخ 33 23

الغردقة 32 22

مرسى علم 32 21

الفيوم 33 18

بنى سويف 33 18

المنيا 34 17

أسيوط 35 18

سوهاج 36 20

قنا 37 21

الأقصر 38 22

أسوان 39 23

ادفو 38 22

أبوسمبل 38 22

الوادى الجديد 39 21

شلاتين 30 18

أبو رماد 28 19

حلايب 27 19

رأس حدربة 26 20

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