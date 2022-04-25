/694138/بتكلفة-مليار-و60مليون جنيه-الإنتهاء-من-تبطين-464-كم-من-ترع-بنى-سويف

كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن الانتهاء من تبطين 464كم بتكلفة تزيد عن مليار و 60 مليون جنيهاً تقريباً ، فيما يجرى العمل في 46 عملية ،فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 904.7 كم تقريباً بتكلفة تقترب من 2.5 مليار جنيهاً تقريباً ،لتخدم 361ألف و 391 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 686.9 كم تخدم زمام 223ألف و323 فداناً باعتمادات تقدر بــ 1 مليار و744مليون جنيهاً،في حين يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 217.7كم تخدم زمام 138 ألف و68 فداناً

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى "والذي أعده المهندس نصر بركات البلاصي وكيل الوزارة"بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة،حيث تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال ،التي تم الانتهاء منها بكل مركز أومدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية

أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة

و شدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة،حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري،بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية