/694137/محافظ-بني-سويف-يتابع-مستوى-الخدمات-المقدمة-بكورنيش-النيل-والممشى-السياحي

وقدم موقع دوت الخليج قد قدم بثا مباشرا أثناء جولة السيد المحافظ والتقى مع بعض المواطنين اللذين أتوا للاحتفال و تابع المحافظ منظومة العمل الخاصة بقطاع الأمن وشؤون البيئية بمنطقة الكورنيش ، متابعا مجموعة العمل التي تشرف عليها إحدى الشركات بالكورنيش، والتي تضم 170 شاباً وفتاة جميعهم من أبناء بني سويف ، والذين تم تدريبهم على مستوى عال ،خاصة وأن المشروع تم تنفيذه بمكونات حديثة، لاسيما منظومة الكاميرات والمكونات الترفيهية الحديثة مكونات الكورنيش التي العديد من الخدمات الترفيهية تفقد المحافظ مكونات الكورنيش التي العديد من الخدمات الترفيهية ، مطمئنا على سير منظومة العمل بها على أكمل وجه ، مشددا على مسئولي المنطقة بالتواجد الميداني وسرعة التعامل الفوري مع أية متطلبات أولا بأول،مؤكدا على أن الكورنيش من أهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين وليكون لأبناء المحافظة متنفس حضاري ، فضلا عن كونه موردا استثماريا واعدا الكورنيش أصبح مقصدا سياحيا لأبناء المحافظات المجاورة وأشار محافظ بني سويف إلى أن الكورنيش أصبح مقصدا سياحيا لأبناء المحافظات المجاورة ، وتم استقبال أفواج سياحية به ضمن برنامج سياحة اليوم الواحد ، فضلا عن ادراجه ضمن برنامج السياحة النيلية التي تمر ببني سويف قادمة من وإلى القاهرة / أسوان

يشار إلى أن مكونات الكورنيش تشمل: باركينج بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 90 سيارة، مطعم من دورين، ونافورتين أرضية وراقصة ومارينا، ومنطقة ملاهى أطفال، ومدرجات للجمهور، و 2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية ،بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى،وأكشاك تجارية، بجانب عدد من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش، والتى تم مراعاة "كود الإتاحة" عند تصميمها لتمكين ذوى الهمم "تحت شعار الكورنيش صديق لذوى الهمم" ،حيث تضم 6 رامبات (رامب بالباركينج، و5 رامبات ببوابات الدخول) وحمام مجهز لذوى الهمم بكل دورة مياه.

اضافة إلى ممشى العظماء، الذى يحتوى على مجموعة من صور ومعلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموز من أبناء المحافظة، حيث تعمل بنظام الباركود (QR code) الموجود على اللوحة التذكارية، وتتضمن معلومات قيمة وتفصيلية عن الشخصية، تشمل اسم الشخصية، محل وتاريخ ميلاده أو وفاته، المجال الذى برع وتميز فيه، وذلك بهدف تخليد وتكريم تلك النوابغ والأعلام، وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة