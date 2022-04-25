/694134/ليه-حسن-شحاته-وحسام-حسن-لأوليه-مش-أحمد-سامى-البرلمان-يسأل-الحكومة-عن-أسباب- إختيار-الكابتن- إيهاب-جلال- مدير-فني-لمنتخب-مصر

النائبة ولاء التمامى، عضو مجلس النواب أعلنت عن تقدمها بسؤال برلمانى للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بشأن الأسباب التي تم على أساسها إختيار الكابتن " إيهاب جلال " مدير فني لمنتخب مصر .

دوت الخليج

التمامى أكدت بسؤالها بأنه بناءاً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - بضرورة تولية مهمة تدريب المنتخب المصرى لكرة القدم لمدير فني مصرى وخاصة في ظل تدني نتائج المنتخب المصرى لكرة القدم في الفترة الاخيرة ، وإستناداً إلي ما حققه المنتخب من نتائج مبهرة في الفترة من ٢٠٠٤ إلي ۲۰۱۱وهي فترة تولي كابتن " حسن شحاتة " مهام المدير الفني للمنتخب وتحقيق ثلاث بطولات افريقية متتالية والوصول بالمنتخب المصرى الي المركز التاسع عالمياً إلا إن بعد إعفاء المدرب " كارلوس کیروش " من منصبه كانت هناك خلافات داخل مجلس إتحاد الكرة للمفاضلة بين المدرب المصرى والاجنبي.

«ليه حسن شحاته وحسام حسن لأ..وليه مش أحمد سامى» البرلمان يسأل الحكومة عن أسباب إختيار الكابتن إيهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر

أكدت أيضا بأنه قد تم الإتفاق علي إختيار الكابتن " إيهاب جلال " كمدير فني للمنتخب رغم ضعف نتائجه مع الفرق التي قام بتدريبها وخاصة خروج فريق بيراميدز صاحب الميزانية الأعلي في الدورى المصرى من دور ربع النهائي من كأس الكونفدراليه ، مما يوضح لنا ضعف المستوى الفني للمدرب الذي وقع عليه إختيار اللجنة وخاصة مع توافر العديد من البدلاء المحليين أصحاب الخبرة والكفاءة العاليه ، وكذلك الراتب المبالغ فيه الذي تم تخصيصه والذي يبلغ حوالي 10 ملايين جنيهاً سنوياً

وتضمن سؤال ولاء التمامى ضرورة التعرف على الأسباب التي دفعت اللجنة لإختيار الكابتن " إيهاب جلال " رغم توافر البديل المحلي الأقوى وصاحب الإنجازات الملموسة، وما هى أسباب عدم إختيار كابتن " حسن شحاتة " رغم إنجازاته السابقة مع المنتخب وكابتن " حسام حسن " رغم تطور الأداء الواضح في الاندية التي قام بتدريبها أو كابتن " أحمد سامي " البديل الأصغر سناً وصاحب الإنجازات الملموسة مع نادى سموحة السكندر ى.