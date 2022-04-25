/694132/12-مايو-أنغام-تحتفل-بعيد-الفطر-بحفل-غنائي-في-الكويت

تستعد المطربة المصرية أنغام للإحتفال بعيد الفطر في دولة الكويت الشقيق، من خلال إحياء حفل غنائي في يوم 12 من شهر مايو المقبل، اذ من المقرر أن تتألق في عدد من الأغاني المميزة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد حفل أنغام في الكويت

وروجت أنغام لحفلها في مدينة الكويت من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اذ كتبت: “أهلي وحبايبي في الكويت في انتظار لقائكم بحل يوم 12-5 في عيد الفطر”.

أنغام تتعرض لموقف محرج في حفل الأوبرا

وكانت قد تعرضت المطربة أنغام لموقف محرج أثناء حفلها في الأوبرا فأثناء انسجام المطربة في الحفل انقطع الصوت فجأة بسبب حدوث مشكلة فنية في الصوت ما أدى إلى توقف حفل أنغام، وكان من المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل عمل غنائي جديد بعنوان «ودونى عند أمي»، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع مادي، وهندسة صوت خالد سند.

آخر أعمال المطربة انغام

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال انغام الغنائية التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أغنيتها "هتشتاقوا"، وتنتمي أغنية "هتشتاقوا" للطابع الشعبي، وهي التجربة الأولى للفنانة أنغام مع هذا اللون من الغناء، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات الشاعر عمرو يحيى.

وتقول كلمات أغنية هتشتاقوا لـ أنغام: “هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي ريحكوا، مفيش غيركوا اللي جرحنا وفرحناكوا وما فرحنا، وحقنا جاي مطرحنا وهتجونا بتشتاقوا، هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي فهموكوا، في صبرنا مين يستحمل، واجهنا وقولنا هنكمل وكل حبيب بيستعمل في وقت الرد أخلاقه، نسينكوا وناسيين اللي كان وياكوا وفاكرين اللي كان منكم، نسينكوا وسايبين الزمان هو يفهمكوا يعلمكوا، ولما تجونا هنقفل حساب مفتوح، وهنخلص قديم وجديد كمان منكم هتحتاروا، يبقوا قل مقدارهخسارة شوقنا كان غالي، عشان مانكونش ظالمينكوا هتيجوا تشوفوا ده بعينكوا ويبقى ربنا يعينكوا، ده كل فراق وله أسراره هتحتاروا تعيشوا الليل وأفكاره، وتسهروا زينا ليالي وهتحسوا اللي بيحسوا وعمركوا راح يضيع، هتشاتقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي هيريحكوا”.