/694129/محمد-السباعي-تحرير-سيناء-أعاد-لمصر-العزة-والكرامة-وللعسكرية-المصرية-الإعتزاز-والشموخ

هنأ النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بالذكري الـ 40 لتحرير سيناء.

دوت الخليج

وأضاف السباعي: تمر على قلب وعقل كل مصري ذكرى تحرير سيناء الحبيبة، هذه البقعة المقدسة من أرض الوطن والتي تمثل تاريخ نضال و كفاح ونصر، حين امتزجت رمالها بدماء الأبطال المصرين، الذي سال دفاعا عن أرض سيناء.

محمد السباعي: تحرير سيناء أعاد لمصر العزة والكرامة وللعسكرية المصرية الإعتزاز والشموخ

وتابع عضو مجلس الشيوخ: بهذا النصر العظيم عادت لمصر العزة والكرامة وللعسكرية المصرية الإعتزاز والشموخ، وللأمة العربية الكبرياء والفخر، مقدما التحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين سالت دمائهم الطاهرة دفاعا عن حق هذه الأمة في أن تحيا مرفوعة الرأس.

رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء

وكان قد بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.

جاء فيها :

يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن زملائي أعضاء المجلس .

أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكري الأربعين لعيد تحرير سيناء، إذ تأتي هذه المناسبة لتدل على تقديرنا لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة الذين جادوا ولازالوا بأرواحهم فداءً لوطننا الغالي ، وروت دماؤهم الطاهرة كل حبة رمل من أرض سيناء التي تعطرت بخطى الأنبياء.

إن هذه الذكرى الغالية ستظل دائماً وابداً فخراً لكل المصريين ، ونسأل الله العلي القدير أن يبارك جهود فخامتكم ويسدد خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة المصرية بكل الخير والازدهار والنماء وأن يوفقكم في تحقيق المزيد من الإنجازات لرفعة وتقدم وطننا الغالي وكل عام وسيادتكم و شعب مصر بقيادة فخامتكم بخير وسلام.