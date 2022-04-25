694127 /694127/البرلمان-يسأل-الحكومة-عن-أسباب- إختيار-الكابتن- إيهاب-جلال- مدير-فني-لمنتخب-مصر ليه حسن شحاته وحسام حسن لأ..وليه مش أحمد سامى 01:57 م - الإثنين 25 أبريل 2022 النائبة ولاء التمامى، عضو مجلس النواب أعلنت عن تقدمها بسؤال برلمانى للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بشأن الأسباب التي تم على أساسها إختيار الكابتن " إيهاب جلال " مدير فني لمنتخب مصر . النائبة ولاء التمامى تتقدم بالسؤال لوزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم

ما هي الأسباب التي دفعت لإختيار الكابتن " إيهاب جلال " رغم توافر البديل؟

ماهى أسباب عدم إختيار كابتن " حسن شحاتة " رغم إنجازاته السابقة؟

ماهى أسباب عدم إختيار كابتن " حسام حسن " رغم تطور الأداء الواضح له؟

ماهى أسباب عدم إختيار كابتن " أحمد سامي " البديل الأصغر سناً وصاحب الإنجازات؟

الإتفاق تم علي إختيار الكابتن " إيهاب جلال " كمدير فني للمنتخب رغم ضعف نتائجه؟

ضعف أداء إيهاب جلال ظهر بخروج فريق بيراميدز من الكونفدراليه

خروج بيراميدز يؤكد ضعف المستوى الفني للمدرب إيهاب جلال

راتب إيهاب جلال مع المنتخب مُبالغ فيه بواقع 10 ملايين جنيهاً سنوياً البرلمان يسأل الحكومة عن أسباب إختيار الكابتن إيهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر البرلمان يسأل الحكومة عن أسباب إختيار الكابتن إيهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر تابع موقع دوت الخليج علي

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