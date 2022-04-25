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البرلمان يسأل الحكومة عن أسباب  إختيار الكابتن   إيهاب جلال   مدير فني لمنتخب مصر

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ليه حسن شحاته وحسام حسن لأ..وليه مش أحمد سامى

01:57 م - الإثنين 25 أبريل 2022

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النائبة  ولاء التمامى، عضو مجلس النواب أعلنت عن تقدمها بسؤال برلمانى للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة  بشأن الأسباب التي تم على أساسها إختيار الكابتن " إيهاب جلال " مدير فني لمنتخب مصر .

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  • النائبة ولاء التمامى تتقدم بالسؤال لوزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم
  • ما هي الأسباب التي دفعت لإختيار الكابتن " إيهاب جلال " رغم توافر البديل؟
  • ماهى أسباب عدم إختيار كابتن " حسن شحاتة " رغم إنجازاته السابقة؟
  • ماهى أسباب عدم  إختيار كابتن " حسام حسن " رغم تطور الأداء الواضح له؟
  •  ماهى أسباب عدم إختيار كابتن " أحمد سامي " البديل الأصغر سناً وصاحب الإنجازات؟
  • الإتفاق تم علي إختيار الكابتن " إيهاب جلال " كمدير فني للمنتخب رغم ضعف نتائجه؟
  • ضعف أداء إيهاب جلال ظهر بخروج فريق بيراميدز من الكونفدراليه
  • خروج بيراميدز  يؤكد ضعف المستوى الفني للمدرب إيهاب جلال
  • راتب إيهاب جلال مع المنتخب مُبالغ فيه بواقع  10 ملايين جنيهاً سنوياً
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البرلمان يسأل الحكومة عن أسباب إختيار الكابتن إيهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر

البرلمان يسأل الحكومة عن أسباب إختيار الكابتن إيهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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