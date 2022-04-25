/694126/بعد-إشادتها-بـ-مسلسل-بطلوع-الروح-إلهام-شاهين-لـ-فاطمة-قنديل-شكرا-للموضوعية-وتقديرك-للفن

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بإشادة الناقدة الفنية فاطمة قنديل، التي أشادت بأداء الفنانة وتألقها منذ ظهورها في الحلقة الخامسة من العمل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق إلهام شاهين على إشادة فاطمة قنديل

أعادت إلهام شاهين نشر ما قالته فاطمة قنديل عنها وعن العمل بشكل عام، وعلقت عليها قائلة: “كل الشكر والتقدير والاحترام لرأى الناقده أ. د. فاطمه قنديل .. أعتز برأى حضرتك جداً .. أسعدنى كثيراً .. شكراً للموضوعيه و تقديرك للفن .. تحياتى”.

الجمهور ينتقد مسلسل بطلوع الروح

وكانت قد تعرض مسلسل بطلوع الروح لجملة انتقادات عريمة، بسبب القضية التي تنقلها العمل وهي الارهاب وداعش، مشيرين إلى أن الفن يريد أن يشوه صورة الاسلام، وخرجت إلهام شاهين لترد على هذا الهجوم عبر موقع دوت الخليج، قائلة: “إحنا عاملين مسلسل بطلوع الروح مخصوص للعقول اللي فاهمة ان داعش يعني الاسلام، فمقصود انهم يفهموا من خلال المسلسل ان داعش مش هو الاسلام الحقيقي، بدليل انهم عندهم خيانة وتحرش بيتميزوا بالعنف وكل تفكيرهم بالجنس وبيشربوا خمرة، يعني هما مش مقتنعين باللي بيعملوه دينيا”.

إلهام شاهين في الحلقة الخامسة من مسلسل بطلوع الروح

وكانت قد ظهرت إلهام شاهني في الحلقة الخامسة من مسلسل بطلوع الروح، حاملة لكرباج لجلد سيدة كانت تحاول الهروب من مدينة الخلافة بخمسين جلدة لتكون عبرة لمن يحاول مخالفة عقيدة هذا التنظيم، اذ قالت: “لقد من الله علينا بكشف هذه المنافقة ضعيفة الإيمان، في الوقت الذي تتطلع فيه كل النساء المؤمنات أن يأتين لأرض الخلافة، والتي تعتبر جنة الله، تسلل الشيطان إلى هذه السيدة، وتصورت أنها قادرة على الهرب عبر وسيط كافر”.

وتابعت: لعنة الله على الخائنين، إننا هنا اليوم لنقيم عدل الله، ونعلي كلمة الحق؛ بعد أن حكمت المحكمة على هذه المنافقة بالجلد 50 جلدة؛ لعلها تعود إلى رشدها، ولعلها تكون عبرة لمن يعتبر.. الله أكبر.