/694120/رسالة-خاصة-من-النائب-أحمد-فتحي--لوالده-في-ذكري-تحرير-سيناء

هنأ النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن فى مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بالذكري الـ40 لتحرير سيناء.

دوت الخليج

وقال فتحي: كل الإعزاز والتقدير لقواتنا المسلحة وجيشها الباسل عما أحرزه من انتصارات وتضحيات من أجل تحرير سيناء.

رسالة خاصة من النائب أحمد فتحي لوالده في ذكري تحرير سيناء

وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب: لا يمكن أن يفوتني في هذه المناسبة أن أهنئ والدي العظيم اللواء فتحي عبد الحميد رحمه الله وكيل جهاز المخابرات العامة سابقاً، حيث شارك في حرب ٦٧ وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ٧٣، سأظل دائماً فخور بحضرتك يا والدي الحبيب.

التنسيقية تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكري الـ40 لتحرير سيناء

هذا و قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة وشعب مصر العظيم، بحلول الذكرى الـ 40 لتحرير سيناء الغالية.

وقالت التنسيقية: جهدٌ كبير بذل خلال السنوات الماضية لتجفيف منابع الإرهاب على هذه الأرض المقدسة، و بطولاتٌ سطرها أبناء مصر بدمائهم للدفاع عن مقدرات الوطن.

وتابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: حفظ الله أرض الفيروز حفظ الله مصر، وجعلها عصية أبد الدهر على كل المعتدين.