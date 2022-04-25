النائبة عبلة الألفي تكشف لـ دوت الخليج أسباب نقص اللبن المخصص لمرضى حساسية الأطفال .. وتوجه الحكومة بالتحرك العاجل

/694117/النائبة-عبلة-الألفي-تكشف-لـ-تحيا-مصر-أسباب--نقص-اللبن-المخصص-لمرضى-حساسية-الأطفال--وتوجه-الحكومة-بالتحرك-العاجل

قالت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك مأساة ومعاناة حقيقية للعديد من الأسر المصرية، بسبب نقص اللبن المخصص لمرضى حساسية الأطفال، سواء في الوحدات الصحية أو الصيدليات الذي أصبح فيها نادرًا جدا في ظل الارتفاع الشديد في أسعاره و التي تتراوح من 255 إلى 270 جنيها.

دوت الخليج

هناك مأساة ومعاناة حقيقية لعديد من الأسر المصرية بسبب نقص البن المخصص لمرضى حساسية الأطفال

وأكدت الألفي في تصرحات خاصة لـ دوت الخليج، أن نقص اللبن المخصص لمرضى حساسية الأطفال، ناتج عن الأمور العالمية المؤثرة علي سعر الدولار والاستيراد، الأمر الذي أثر علي الكثير من الأدوية، بالأضافة إلي الألبان الصناعية، لافتة أن الأمر يحتاج لتحرك عاجل من وزارة الصحة، خاصة أن الظروف الاقتصادية التي نمر بها تؤثر بالسلب على البعض الذي لا يستطيع أن يحصل على لبن الأطفال من الصيدليات، والذي يبلغ سعره لـ 270 جنيه.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن هناك ألبان غير النيوكيت ممكن استخدامها في حساسية بروتين اللبن مثل اللبن المصنع من بروتين فول الصويا، مؤكدة أنه من الضروري أن تنجح الدولة في التصنيع المحلي لمثل هذه الألبان.

وتابعت النائبة عبلة الألفي:”حالات التحسس لبروتين اللبن تتصاعد بكثره، نتيجه لعوامل كثيرة منها انخفاض معدلات الولادة الطبيعية والتي تحمي الطفل من الحساسية من خلال تعرض الطفل أثناء الولادة للبكتيريا الحميدة التي تطور جدار الأمعاء، ويخفض معدلات التحسس، هذا إلي جانب تدني معدلات الرضاعة الطبيعية وخاصة في الساعه الأولي من العمر إلي ٢٧٪ ، مما يؤدي إلي تدني معدلات الرضاعة الطبيعية المطلقة والتي تصل إلي ١٣٪ عند ٤ - ٥ شهور مما يضاعف فرصة تعرض الأطفال لحساسية الألبان في غياب الجلوبينات التي تؤدي إلي نمو جدار الأمعاء (Secretory IgA) ، مما يعاني منه أطفالنا.