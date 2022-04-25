/694116/ماس-كهربائى-يتسبب-فى-حريق-حظيرة-مواشى-بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في مزرعة مواشي بقرية العتوه بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

دوت الخليج

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا باندلاع حريق هائل في مزرعة مواشي بقرية العتوه بدائرة مركز قطور .

سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الحماية المدنية وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية المجاورة وتبين أن النيران أتت على محتويات الحظيرة، وتبين أن السبب حدوث ماس كهربائى وتطايرت الشرارة حتى وصلت لباقى الحظيرة.

وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة .

وقف 6 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 6 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، خلال 24 ساعة.

وقال اللواء وجدى الجراونى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 6 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.