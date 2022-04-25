مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات يعقد اجتماعات تحضرية للنسخة الثالثة من منتدى أسوان

عقد السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، اجتماعاً مع ممثلي البرامج والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في مصر، لاستعراض أهم ملامح النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين التي ستُعقد بشكل هجين (افتراضياً وحضورياً) يومي 21و22 يونيو المقبل بالقاهرة تحت عنوان "إفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي: مسارات لقارة سلمية، قادرة على الصمود، ومستدامة".





وقال عبد اللطيف أن منتدى أسوان منصة فريدة من نوعها تعكس حرص مصر على دعم التعاون الإفريقي وعلاقات القارة مع شركاء التنمية بهدف تعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، وتناول أبرز محطات منتدى أسوان خلال نسختيه الأولى والثانية وما حظي به من إشادة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة كأحد المبادرات التي تسهم في تعزيز جهود منع النزاعات وبناء السلام، كما عبر مدير المركز عن التقدير لدعم منظومة الأمم المتحدة للمنتدى ومشاركتها رفيعة المستوى واسهاماتها الموضوعية القيمة في مداولاته.





واستعرض السفير أحمد عبد اللطيف أهم الموضوعات المقترح مناقشتها خلال النسخة الثالثة بما في ذلك دعم التعاون من أجل مكافحة الارهاب وتجاوز تداعيات جائحة كورونا وتحقيق الأمن الغذائي والدفع بجهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وأكد على الأهمية الخاصة التي تكتسبها نسخة هذا العام لكونها محطة هامة على طريق انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 التي تستضيفها مصر في نوفمبر هذا العام، حيث ستسلط الضوء على تداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق السلم والتنمية في إفريقيا.

من جانبهم، أعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى، مؤكدين حرصهم على استمرار الشراكة القائمة مع المنتدى وتعزيزها في ضوء أهمية الموضوعات التي سيتم تناولها هذا العام، وما ستسفر عنه النقاشات خلال المنتدى من بلورة استجابات شاملة تراعي طبيعة المخاطر المتشابكة التي تواجه دول القارة.