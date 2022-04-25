هيئة الدواء تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد شم النسيم

تتقدم أسرة هيئة الدواء المصرية بالتهنئة القلبية الحارة للشعب المصري بمناسبة عيد شم النسيم، داعين الله أن يستمتع الشعب المصري بأجواء الربيع المبهجة، وأن تعم الفرحة والاحتفالات كامل ربوع الوطن. كما تحذر السادة المواطنين من الإفراط في تناول الأسماك المملحة، والتأكد من سلامة مصدرها، والتزام مرضى الضغط المرتفع والأمراض المزمنة بضرورة استشارة الطبيب المعالج، والالتزام ببرنامج الطعام الذي يسيرون عليه منذ بداية شهر رمضان الكريم.

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