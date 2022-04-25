تستضيف جامعة القاهرة في الواحدة ظهر الثلاثاء 26 أبريل، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، في ندوة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن "القرآن المجيد: من التنزيل إلى الحضارة" وذلك ضمن أنشطة أسرة من أجل مصر في إطار الاحتفال بليلة القدر.
ويعقب المحاضرة المشتركة حوار مفتوح مع الطلاب حول أهم القضايا المعاصرة،محليا ودوليا، بهدف إثراء أفكارهم عبر تفاعلهم مع المحاضرين من كبار العلماء والمفكرين الذين تستضيفهم الجامعة بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر.
وفي نهاية اللقاء سيتم توزيع مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والفكرية والإصدارات الإعلامية الوطنية المتعددة على الطلاب من أجل توسيع دائرة الاطلاع أمامهم، ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي في إطار الجهود المتواصلة نحو تطوير الوعي الوطني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محاضرة مشتركة للدكتور الخشت والدكتور أسامة الأزهري حول القرآن الكريم (من التنزيل... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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