الأرصاد تكشف حالة التقس خلال الـ48 ساعه القادمة

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة لمدة 48 ساعه قادمة، ابتداء من الاثنين 25 أبريل إلى الثلاثاء 26 أبريل 2022؛ حيث يسـود طقـس حـار نـهـاراً على القاهرة الكبرى والوجـه البحـري وجنـوب سيناء وشمال الصعيـد معتدل على السواحل الشماليـة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبـرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنـوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الاثنين 25 ابريل 2022:

تظهر شبورة مائيـة علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة

كما يتوقع الخبراء فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريباً.

وعن يوم الثلاثاء 26 إبريل :

ظهور شـبـورة مائيـة من 4 الى 8 صباحا تقريبا علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء

مع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى الوجة البحري على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين :

القاهرة والوجه البحرى 32-17

السواحل الشمالية25-16

جنوب سيناء 31-22

شمال الصعيد 34-18

جنوب الصعيد 37-22

وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء:

القاهرة والوجه البحرى 31-17

السواحل الشمالية25-16

جنوب سيناء 33-23

شمال الصعيد 35-20

جنوب الصعيد 38-23