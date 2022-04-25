الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس والشعب المصرى بالذكرى الـ40 لتحرير سيناء

جدة - نرمين السيد - وقال زكى، فى برقية التهنئة: "باسمى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدنى أن أبعث لفخامتكم والشعب المصرى العظيم بخالص التهنئة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء الغالية، الأرض العزيزة على المصريين، والتى ارتوت بدماء أبطالنا البواسل من شهداء القوات المسلحة، للحفاظ على ترابها، وتحرير أرض المصريين كاملة".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.