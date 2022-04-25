البابا تواضروس الثانى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

جدة - نرمين السيد - هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء.





وذكرت الكنيسة - فى بيان - "إننا إذ نحتفل اليوم بالذكرى الأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية، بعد مشوار طويل رُسِمَت معالمه بدماء الشهداء والجهود الدبلوماسية والسعى للسلام الذى امتازت به مصر طوال تاريخها، نرى استكمال هذا المشوار الآن بالتنمية الشاملة التى تشهدها هذه الأرض المقدسة بعدما استطاعت القوات المسلحة والشرطة المصرية تطهيرها من الإرهاب أيضًا بدماء وتضحيات كبيرة وثمينة".

وأضاف البيان: "نصلى إلى الله ليحفظ وطننا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بالأمن والاستقرار".