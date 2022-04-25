وزير الزراعة ومحافظ القليوبية يتابعان توريد القمح بمطحن بنها (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مطحن بنها، التابع لمطاحن وسط وغرب الدلتا، لمتابعة عمليات استلام القمح من المزارعين، والتأكيد من التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد.





واطلع وزير الزراعة ومحافظ القليوبية، على تجربة على ارض الواقع لاستلام محصول القمح من احد المزارعين، للتأكد من سرعة انهاء الاجراءات، ورفع اى اعباء عن كاهل المزارعين، وضمان التيسير عليهم خلال عمليات التوريد.

وشدد القصير، على ضرورة التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، وسرعة انهاء اجراءات استلام المحصول، وكذلك ضمان سرعة حصول المزارعين على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة، وتوفير كافة سبل الدعم لهم.



وأكد وزير الزراعة أن الدولة تراهن على وطنية الفلاح المصرى الداعم لوطنه فى كل الأوقات ومواجهة التحديات مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوريد القمح، كذلك هناك تنسيق مستمر مع وزارة التموين والسادة المحافظين، حيث تم زيادة نقاط الاستلام إلى حوالى 450 نقطة بالقرب من الفلاحين لسهولة توريد المحصول بحد ادنى 12 اردب للفدان، مع الدفع النقدى الفور وخلال 48 ساعة بحد أقصى.

وأشار القصير الى ضرورة حث المزارعين على توريد القمح، وخاصة بعد اهتمام الدولة به، باعتباره محصول استراتيجى هام، تتسلمه الدولة من المزارعين، وتقدمه للمواطن فى صورة خبز مدعم، بعد تحملها لمراحل عمليات الإنتاج المختلفة، من تخزين ونقل، وانتاج، حتى يصل رغيف الخبز الى المواطن.

وقال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن الدولة منحت مزارعى القمح هذا الموسم تيسيرات كبيرة لتشجيعهم على عملية التوريد، بدءا من الإعلان عن سعر التوريد فى وقت مبكر، فضلا عن الحوافز التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادتها.



وأشار الهجان إلى أن هناك متابعة مستمرة من أجهزة المحافظة ومديريتى الزراعة والتموين، لكافة مراكز التجميع والتوريد، لضمان التيسير على المزارعين، وعلاج اى مشكلات على الفور، وذلك فى اطار دعم الدولة للمزارعين.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقهما عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، تفقدا عددا من حقول القمح بمدينتى بنها وقها، لمتابعة عمليات الحصاد، فضلا عن تفقد المشروع القومى لانتاج تقاوى الخضر بالصوب الزراعية بقها، كما اختتما الزيارة بتفقد مطحن بنها التابع لمطاحن وسط وغرب الدلتا، للاطلاع على عمليات توريد محصول القمح.