/694123/أشكرك-على-وجودك-نيللي-كريم-توجه-رسالة-رومانسية-لزوجها-هشام-عاشور-فيديو

تداول عدد كبير من جمهور نيللي كريم فيديو وهي تتغزل في زوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور بطريقة لطيفة تخبره بها أنها تحبه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تغزل نيللي كريم بزوجها هشام عاشور

وظهرت نيللي كريم في الفيديو الذي تداوله الجمهور وهي تتحدث الروسية قائلة له: “شكرا على وجودك في حياتي أنا احبك”، وذلك أثناء ضيافتها في برنامج “ليالي رمضان” الذي يقدمه كلا من إلهام علي وخالد صقر على شاشة mbc 1.

نيللي كريم وهشام عاشور في مغامرة جديدة بـ سابع سما

وكان قد ظهرا الزوجين المتألقان في برنامج سابع سما المذاع عبر قناة أون، ليقومان معا بمغامرة جديدة وهي القفظ بالبراشوط من طائرة، ثم يعربان كل منهما الأخر عن شعورهما بعد القفذة وما فكران به.

نيللي كريم في السباق الرمضاني 2022

وفي سياق آخر، تنافس الفنانة نيللي كريم ضمن السباق الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل فاتن أمل حربي الذي حظي بتفاعل كبير من الجمهور وهو كتابة الكاتب والإعلامي إبراهيم والإخراج لـ مدحت العدل، ويشارك في بطلولة العمل كلا من الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور قصته حول القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة عقب الانفصال عن زوجها.

ويناقش العمل قضية «القايمة» وأهميتها عند إتمام الزواج، لأن نيللي كريم لم تستطع إثبات أحقيتها في محتويات الشقة ضمن الأحداث، لعدم وجود قائمة منقولات، ويظهر أيضًا رغبة طليق «فاتن» في ذلها حتى تعود له مرة أخرى، بعد تصميمها على الطلاق حتى وقوعه، وأعلن عن ذلك في نيته خلال نقاشه مع والدته التي تقوم بدورها الفنانة فادية

وكان قد تصدر مسلسل فاتن أمل حربي التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ اليوم الأول من عرضه في رمضان 2022 ويثير الجدل بسبب قضاياه الشائكة التي تهم الكثيرين.