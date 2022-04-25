/694122/إزالة-5-حالات-تعدى-على-اراضى-زراعية-بمركز-الفشن-ببنى-سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة السيد حمادة راضي، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة 5حالات تعد في المهد بالبناء المخالف على مساحة 5 قراريط بزمام قرية تلت، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

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بينما واصلت الوحدة رفع مخلفات الشوارع وتفريغ حاويات تجميع القمامة وجمع المخلفات المنزلية بالمدينة والقرى التابعة، والتي أسفرت عن توريد أكثر من 120طن قمامة ونفايات إلى مصنع التدوير بسمسطا، علاوة على تمهيد طريق القضابي زرابي الحيبة، ورفع تراكمات القمامة من الطريق ومسح وتمهيد طريق إقفهص عزبة جرجس وطريق السوق ومدخل الفنت الغربية.

مراجعة وحدات الإنارة العامة والكشافات بطريق معدية الحيبة

كما تمت مراجعة وحدات الإنارة العامة والكشافات بطريق معدية الحيبة شرق النيل وطريق دلهانس كفر منسابة وطريق نزلة البرقي عزبة صالح سعد، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ياتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف