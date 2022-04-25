/694119/نائب-مستقبل-وطن-في-ذكري-تحرير-أرض-الفيروز-نتاج-معركة-نضال-وكفاح-طويلة خاضها-الشعب-المصري

هنأ النائب السيد رحمو، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بالذكري الـ 40 لتحرير سيناء، قائلا: شعب مصر العظيم يثبت في كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد مهما كانت العقبات أو المعوقات.

دوت الخليج

نائب مستقبل وطن في ذكري تحرير «أرض الفيروز»: نتاج معركة نضال وكفاح طويلة

وأضاف رحمو: فقد كان تحرير سيناء نتاج معركة نضال وكفاح طويلة خاضها أبناء الشعب المصري، فالأرض بالنسبة لنا هي العرض.. والشرف والكرامة وقدس الأقداس التي لن نتخلى عنها أبدا.

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

وكان قد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبة حلول الذكرى الاربعين لتحرير سيناء ، وعودتها إلى أرض الوطن المقدس .

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص البرقية: " أنقل إليكم -سيادة الرئيس- باسمي واسم نواب الشعب أخلص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الطاهرة من أرض الوطن المقدس، من براثن الاحتلال، بأيدي أبطال قواتنا المسلحة التي حمى ظهرها جبهة داخلية متماسكة."

وتابع رئيس مجلس النواب:"إنه حقاً ليوم مشهود صدق الله وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وصان كنانته، وحفظ أرضها الطاهرة التى جعلها الله معبداً للحق، ومنارة للعلم والحرية."وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي إنه يوم عظيم وإنجاز كبير حققه تفاعل الإرادة المصرية مع أحلام الجماهير فى الوطن العربى الكبير، يوم اتخذ فيه الراحل العظيم "محمد أنور السادات"، طيب الله ثراه، قراره ببدء معركة التحرير، فكانت الشرارة الأولى لتغيير مجرى التاريخ من نقمة الحرب إلى نعمة السلام.

وتابع : "فارتفعت راية مصر على كل شبر من أرض سيناء المقدسة، وارتفعت به كرامة وهامة كل من يسكن الأرض العربية، بفضل عبقرية التخطيط وفدائية المقاتل المصري في اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات، فخاضت مصر معركة السلام وأعلامها مرفوعة ثابتة الأقدام، بعد أن ضحت بأطهر أرواح أبنائها والبلايين من مواردها."

وأردف: "إننا نحنى جباهنا احتراماً وتقديراً لشهداء الواجب الذين حققوا لمصر هذا النصر العظيم، الذى ما كان ليتحقق لولا رفض الشعب للهزيمة، ولولا إصرار وعزيمة لا تلين، على تحقيق أعظم انتصارات الأمة، فتحقق للشعب وللجيش معاً النصر المبين. "