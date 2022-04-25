/694118/تحرير-6-محاضر-مخالفات-وإزالة-حالتى-بناء-مخالف-بالواسطى-ببنى-سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الإدارة الصحية "مكتب الأغذية"، حملة مكثفة؛ للمرور على محلات اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة؛ وذلك لضبط الأسواق، وتوافر الاشتراطات الصحية، ومراجعة صلاحية السلع؛ حفاظا على صحة المواطنين

دوت الخليج

الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر، لمخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وعدم وجود شهادة صحية، كما تم التنسيق مع إدارة تموين الواسطي "مكتب حمايه المستهلك"، لتنفيذ حملة مفاجئة على المخابز البلدية بقرية قمن العروس، والتي تم خلالها تحرير 5 محاضر، للتوقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

تطهير مصرف المحيط بطريق قمن العروس

كما تابعت أعمال تطهير مصرف المحيط بطريق قمن العروس مرورا بكفر أبجيج حتى منطقة السحارة، هذا بالإضافة إلى رفع مخلفات الشوارع وتمهيد الطرق بالمدينة والقرى التابعة، فضلاً عن رفع مستوى المرافق العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بدائرة المركز.

وتنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بضرورة الوقف الفوري في المهد للتعديات على الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية أيا كانت جهة ولايتها بنطاق المحافظة، قام مجلس قروي إطواب بإزالة في المهد لحالتي تعد بالبناء المخالف علي مساحة من الأرض الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.