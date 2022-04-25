/694111/تعليم-المنوفية-يعلن-نتيجة-التصفيات-النهائية-لمسابقة-الملتقى-الفكري-للطلاب-المتفوقين-والموهوبين

أعلنت الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة التصفيات النهائية لمسابقة الملتقى الفكري للطلاب والطالبات المتفوقين والموهوبين بالمرحلة الثانوية حيث فاز الطالب أدهم محمود حنفي محمود بمدرسة أمين الخولي الثانوية بنين التابعة لإدارة اشمون التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية عن المرحلة الثانوية للبنين.

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ومن جانبها قدمت أماني قرني مدير المديرية تهنئتها للطالب " أدهم " لفوزه بالمركز الخامس جمهوري متمنية له مزيد من التفوق كما قدمت شكرها لتوجيه عام التربية الاجتماعية ومكتب الخدمة الإجتماعية بالمديرية لتحقيقه العديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الحالي تحت إشراف الأستاذة سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بديوان المديرية.

الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية التي نظمتها الوزارة

كانت قد كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية التي نظمتها الوزارة تحت عنوان " مخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة 2022 " خلال الحفل الذي شهده رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائلة جبر رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ولوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بقاعة الاحتفالات الكبرى بفندق سميراميس بالقاهرة.

حيث تم تكريم الطالب أندرو طارق جرجس بالصف الأول الثانوي بالمدرسة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية لاختياره ضمن الفائزين في فعاليات المسابقة ممثلا عن تعليم المنوفية لتميز أعماله الفنية المشاركة والمعبرة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية.