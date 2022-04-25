/694110/نائب-التنسيقية-في-ذكري-تحرير-سيناء-التاريخ-يعلمنا-أن-الحرب-خطوة-لكن-التفاوض-مصير

هنأ النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري بالذكري الـ 40 لتحرير سيناء.

دوت الخليج

وقال القط: بعد حرب أكتوبر 1973أجبرت مصر العدو الصهيونيي أن يجلس على مائدة التفاوض، لافتا أن التفاوض ظل لسنوات بسبب إجادة العدو التحايل و المراوغة و إجادة الجانب المصري الصبر و الحجة.

محمود القط: بعد 40 عاما من تحرير سيناء لابد أن نتعلم الدرس و نتعامل مع السلاح أنه وسيلة و الفكر و العقل هو الهدف

و أضاف أمين سر لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ: انتهى الأمر فيما يخص سيناء للتحكيم الدولي، و حكمت المحكمة الدولية لمصر في مارس ١٩٨٢ بالأحقية في الأرض و خرج آخر جندي باكيا في ٢٥ أبريل و هنا يعلمنا التاريخ أن الحرب خطوة لكن التفاوض مصير، فالعقل و الفكر أقوى من السلاح

و تابع القط: اليوم بعد ٤٠ عاما لابد أن نتعلم الدرس و نتعامل مع السلاح أنه وسيلة و الفكر و العقل هو الهدف.