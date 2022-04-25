/694109/مسلسل-في-بيتنا-روبوت-2-الحلقة-23-زومبا-ولذيذ-تحت-سيطرة-منافس-يوسف

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23، رصدت اتفاق سامح خصيم يوسف في منافسة الروبوتات مع الهاكر أحمد سلطان على سرقة أبحاث يوسف الخاصة بالروبوتات التي يجهز لها لكي يفوز في المسابقة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23

ينجح أحمد سلطان في سرقة أبحاث يوسف “هشام جمال”، حيث ذهب خدع أحمد سلطان زوجة يوسف “ملك أحمد زاهر” بالذهاب للمنزل على أنه عامل صيانة جاء لتصليح تسريب غازي في المنزل.

أخذ أحمد سلطان معلومات مهمة من زومبا “شيماء سيف” الذي استطاع من خلالها أن يتحكم في لذيذ “عمر وهبة” وزومبا والسيطر عليهم بشكل كامل، وأصبح هو المتحكم الوحيد فيهم، الأمر الذي يهدد سيف “هشام جمال” في دخول المنافسة ضد سامح.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 22

تمحورت أحداث الحلقة 22 من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، حول ذهاب شيرى عادل لمنزل يوسف -هشام جمال- وخداعه بتحضير مفاجأة لسارة -ليلى أحمد زاهر- بمناسبة عيد زواجهما.، ويغادر يوسف وسارة المنزل للخروج للاحتفال بعيد زواجهم بعدما اقنعتهم شيرى وبعد الإحتفال، يعودا للمنزل ليجدوا شيرى عادل داخل مكتب يوسف وتحاول سرقة بيانات لذيذ وزمبا، ومن المتوقع أن أرسلها سامح منافس يوسف ليحصل على تلك البيانات، ولكن تتفق شيرى عادل مع يوسف وتحبط خطة سامح لسرقة بيانات زومبا ولذيذ.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

ومن الجدير بالذكر، أن يعرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالى، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT”، كما ينطلق عرضه أيضًا على قناة CBC في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءً، وقناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا اليوم التالي.