وزير الزراعة: صوامع القمح  جاهزة لاستقبال 4.5 مليون طن

/694108/وزير-الزراعة-صوامع-القمح- جاهزة-لاستقبال-45-مليون-طن

كشف السيد القصير وزير الزراعة، اليوم الاثنين، إن الدولة بذلت جهود مضنية لاستقبال موسم القمح ومتابعة أعمال التوريد للشون والصوامع والبناكر المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب نقاط التجميع التي يتخطى عددها ما يزيد عن 500 نقطة تجميع لمحصول القمح بالمناطق القريبة من المزارعين لتسهيل عملية النقل عليهم.

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وأوضح وزير الزراعة خلال جولته لتفقد محصول القمح بمزارع القليوبية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وعدد من قيادات الوزارة، أن السعة الإجمالية للصوامع في غضون 2013 كانت تبلغ 1.5 مليون طن قمح، وتم رفع هذه السعة الإجمالية فى إطار المشروع القومي للصوامع الذى دشنته الدولة خلال الفترة الماضية، لترتفع السعة الاستيعابية لتلك الصوامع حوالى 6 ملايين طن من القمح سنويا، وهو المستهدف توريده هذا العام من المزارعين.

خطة متكاملة للاستعداد للموسم بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين

وأضاف القصير، أن الدولة وضعت خطة متكاملة للاستعداد للموسم بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والاستثمار، قائلا "إن شاء الله يكون موسم مبشر بالخير ويحقق المستهدف منه، كما أن التأخير في بدء الموسم يقدم محصول ذات جودة عالية".

جولة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

جاء ذلك خلال جولة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لتفقد صوب المشروع القومي لإنتاج التقاوي بمدينة قها بحضور د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشار وزير الزراعة الى إن الدولة المصرية في إطار جهودها لتحقيق الأمن الغذائي تلقي اهتماما كبيرا بمحور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه وتقاوم الظروف المناخية.

مؤكدا أن البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر والذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يستهدف إنتاج التقاوي محليا وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرا الى أنه يوجد بالموقع 30 صوبة منزرعة بتقاوي الخضر من الطماطم والفلفل والكوسة والباذنجان والفاصوليا والكنتالوب والبطيخ والخيار

و رحب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بزيارة وزير الزراعة للمحافظة في هذا اليوم الذي يعتبر عطلة رسمية مما يؤكد أن الحكومة تعمل على مدار الساعة لمتابعة.