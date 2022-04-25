/694105/مصرع-سائق-بسبب-غاز-الكلور-وإصابة-3-أشخاص-في-سوهاج
لقى سائق مصرعه بينما إصيب 3 أشخاص أخرين بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وعلي الفور تم نقلهم للمستشفى.
دوت الخليج
تلقي اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز البلينا يفيد بوصول المدعو”عصمت ،ع”56 سنة سائق بمحطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ويقيم بندر البلينا بإنزال أسطوانة غاز كلور من السيارة قيادته والتي تستخدم في تنقية المياه بالمحطة وحال قيامه بدفعها أرضاً حدث شرخ بها مما أدي إلي تسريب غاز الكلور منها أدي إلي اختناقه ووفاته لاستنشاقه غاز الكلور وإصابة كل من “نبيل ،ف ” 56 سنة موظف بالمحطة ،ويقيم دائرة المركز . - “نبيل ،ا” 39 سنة موظف بالمحطة ، ويقيم دائرة المركز . “أسماء ،م” 35سنة ربة منزل، وتقيم بجوار محطة المياه دائرة المركز.
إدعاء استنشاق غاز الكلور
وتصادف مرورها أثناء الواقعه ” بحالة إختناق إدعاء استنشاق غاز الكلور ، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج العام .
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